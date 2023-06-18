ABD gazetesinden Rusya iddiası: 'Kakhovka santrali...'

Yayınlanma: 18.06.2023 - 15:51

Güncelleme: 18.06.2023 - 15:51

Ukrayna'da Rusya kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali 6 Haziran’da havaya uçurulmuştu. New York Times’ın haberine göre, deliller neticesinde patlamanın Rusya tarafından başlatılan iç patlamadan kaynaklandığı belirtildi.

Haberde, mühendisler ve patlayıcı uzmanlarının santralin beton tabanından geçen bir geçitte patlayan ve yapıyı tahrip eden bir patlayıcı yükünü işaret eden kanıtlar bulduğu ifade edildi.

Ukrayna savcılarına soruşturmada yardımcı olan uluslararası hukuk uzmanlarından oluşan bir ekibin ön bulgularına göre ise, Ukrayna’nın Herson bölgesindeki çökmeye büyük ihtimalle Ruslar tarafından yerleştirilen patlayıcıların neden olduğu ifade edildi.



İKİ ÜLKE DE BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Rusya hükümeti, Ukrayna’yı Kırım için önemli bir su kaynağını kesmekle suçlarken, Ukrayna ise Rusya’yı santrali havaya uçurarak bölgede sele neden olmakla, tarım arazilerini yok etmekle ve sivillere giden su kaynaklarını kesmekle suçluyor. Mühendisler, santralin ancak suyun tamamen boşalmasından sonra tam olarak incelenebileceğini ve yıkıma yol açan nedenlerin böylece belirlenebileceğini belirtiyor.

