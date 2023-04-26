ABD ile Filipinler, tartışmalı sularda tatbikat gerçekleştirdi

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:09

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:09

CNN'in haberine göre, Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, Filipincenin temelini oluşturan Tagalog dilinde "omuz omuza" anlamına gelen "Balikatan" isimli tatbikat kapsamında, Filipinler'in Luzon Adası yakınlarındaki sularda bulunan temsili düşman gemisine ateş açıldığı belirtildi.

Tatbikata ABD'den F-35 ve F-16 savaş uçakları, HIMARS roketatarları ve Cobra helikopterleri, Filipinler'den FA-50 savaş uçakları, helikopterler ve topçu sistemlerinin katıldığı bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın tatbikatı canlı izlediği kaydedildi.

Filipinler ve ABD ordu komutanlarının yaptığı açıklamada, söz konusu tatbikatın iki ülkenin savaş kabiliyetlerini senkronize etmek için yapıldığı ifade edildi.

Pasifik'teki ABD Donanması Komutanı Korgeneral William Jurney, "İki ülke, bu tatbikatla farklı alanlarda askeri operasyon düzenleme kapasitesini artırdı" dedi.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

ABD ve Filipinler, 11 Nisan'da Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nın yakınındaki tartışmalı sularda on yıllardır düzenlenen Balikatan olarak adlandırılan "en büyük" savaş tatbikatına başlamıştı.

Tatbikatlar, Çin'in, ABD'nin Filipinler'deki askeri üslere erişimine izin verilmesini eleştirdiği ve Washington ile Pekin arasında Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'ndaki tartışmalı sularda tansiyonun yükseldiği bir dönemde düzenleniyor.

Her yıl düzenlenen tatbikatlara 17 bin 600'den fazla askeri personel katılırken, bu sene Balikatan tatbikatına 12 bin 200 Amerikalı, 5 bin 400 Filipinli, 111 Avustralyalı asker iştirak ediyor.

Filipinler ile başlayan ortak tatbikat, Çin'in bölgedeki yükselişine "daha iyi karşı koymak için" ittifak ağını güçlendiren ABD'nin askeri gücünün Asya'daki son gösterisi olacak.

Balikatan tatbikatı, 28 Nisan'a kadar devam edecek.