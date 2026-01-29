ABD-İran gerilimi tırmanıyor: Ortadoğu’da tarihi konuşlanma!

ABD Donanması Sözcüsü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile üç Arleigh Burke sınıfı muhribin hâlihazırda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk sahasında bulunduğunu doğruladı.

Bu sayı, Ocak ayı başında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Caracas'taki konutundan silah zoruyla kaçırılmasına yönelik operasyon öncesinde Karayipler’de konuşlanan Gerald Ford uçak gemisi grubuna eşlik eden gemi sayısıyla aynı.

KAÇ SAVAŞ GEMİSİ SEVK EDİLDİ?

CENTCOM bölgesindeki ABD savaş gemilerinin sayısı, son sevkıyatlarla beraber 10’a yükseldi. Donanmadan bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, USS Delbert D. Black muhribi de kısa süre önce bu kuvvete katıldı. Haberi ilk olarak The War Zone sitesi duyurdu.

Söz konusu muhripler; füze ve insansız hava araçlarına karşı güçlü savunma kabiliyetlerinin yanı sıra uzun menzilli bombardıman kapasitesine de sahip. Bu yetenekler, özellikle Yemen’deki Husilerin, İran’a yönelik olası bir saldırı durumunda, ABD ve İsrail hedeflerini vurma tehdidinde bulunması nedeniyle bölgede bekletiliyor.

Yetkili, Karayipler’le karşılaştırma yaparak bölgede 12 savaş gemisinin bulunduğunu; bunlar arasında muhripler, USS Gerald Ford uçak gemisi, üç amfibi taarruz gemisinden oluşan Iwo Jima Amfibi Görev Grubu (ARG) / 22. Deniz Piyade Birliği ile Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörünün yer aldığını belirtti.

Ayrıca, Ocean Trader adlı özel operasyon gemisinin de o sularda faaliyet gösterdiği ifade edildi. Uçak gemisi görev gruplarına genellikle varlığı açıklanmayan hızlı taarruz denizaltılarının da eşlik ettiği hatırlatıldı.

KATAR'DA KRİTİK KONUŞLANMA

Elektronik istihbarat uçağı RC-135V Rivet Joint, Nebraska’daki Offutt Hava Üssü'nden kalkarak İngiltere’deki Mildenhall üzerinden Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü'ne ulaştı. Bu bilgi, uçuş takip verilerine yansıdı.

RC-135, ABD’nin en önemli istihbarat toplama platformlarından biri olarak kabul ediliyor. Uçakta, iletişimleri ve elektronik emisyonları tespit edip sınıflandıran ve konumlandıran gelişmiş SIGINT (sinyal istihbaratı) sistemleri bulunuyor. Bu sistemler, hava savunmaları ile komuta-kontrol merkezleri dahil geniş bir yelpazede veri sağlıyor.

Bu tür uçaklar, olası bir askerî operasyon öncesinde 'düşmanın elektronik haritasını çıkarmak' ve güncellemek; aynı zamanda karşı tarafın niyetlerini ve kuvvet durumunu anlık olarak izlemek amacıyla kullanılıyor.

Kasım ayında bir ABD’li yetkili, bir Rivet Joint uçağının, Venezuela’nın radarlarını ve tepkilerini 'test etmek' amacıyla Güney Komutanlığı bölgesinde görev yaptığını açıklamıştı. Bu durum, Maduro’ya yönelik operasyonla ilgili önceki analizlerle örtüşmüştü.

ELEKTRONİK HARP VE DESTEK UNSURLARI

Bölgeye yönelik diğer dikkat çekici hava hareketleri arasında, Yunanistan’daki Suda Üssü'ne doğru ilerleyen E-11A BACN uçağı da yer alıyor. Bu uçak, kara ve hava kuvvetleri arasında ileri düzey bağlantı ve iletişim kabiliyeti sağlıyor ve Orta Doğu’ya intikallerde sıkça ara durak olarak kullanılıyor.

Buna ek olarak, altı adet EA-18G Growler elektronik harp uçağının Karayipler’deki görevlerini tamamlayarak Atlantik üzerinden doğuya yöneldiği ve Orta Doğu’ya doğru ilerlediği değerlendiriliyor. Resmî bir teyit bulunmamakla birlikte, bu uçaklar olası hava harekâtlarında hayati rol oynuyor.

Growler’lar, İran’daki muhtemel hedefler gibi iç bölgelere yönelik hava saldırılarından önce elektronik karıştırma yaparak, uzun menzilli mühimmatları ve hava savunma sistemlerine giren uçakları koruyor.

Ayrıca, HC-130J Combat King II arama-kurtarma uçaklarının da Orta Doğu’ya sevk edildiği görüldü. Bu tür uçaklar, düşman hava sahasında vurulan pilotların kurtarılması için kullanılıyor ve olası bir İran senaryosuna hazırlıkla örtüşüyor.

Al Arabiya'da yer alan bir habere göre, Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne en az 12 adet ilave F-15E savaş uçağı konuşlandırıldı; havada yakıt ikmal uçakları da kademeli olarak bölgeye intikal etti. Sahada A-10 gibi diğer taktik uçaklar da bulunuyor.

Son olarak, The Wall Street Journal’ın aktardığına göre, bölgede İran’dan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı Patriot ve THAAD dahil yeni hava ve füze savunma sistemleri de konuşlandırıldı.