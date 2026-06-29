ABD-İran hattında müzakere krizi: Trump, 'Yarın Doha'da görüşeceğiz' dedi, İran yalanladı!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tahran bir toplantı talep etti. Görüşme yarın Doha'da yapılacak" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "İran nükleer silaha sahip olmayacak" mesajını paylaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'in Doha'da düzenlenecek görüşmelere katılacağını söyledi.

Leavitt, teknik müzakerelerin üst düzey temaslarla eş zamanlı yürütüleceğini belirterek Trump'ın barış sürecini tamamlamak istediğini ifade etti.

Trump'ın açıklamalarına rağmen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bu hafta ABD ile herhangi bir teknik toplantının planlanmadığını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, "Bu hafta çalışma gruplarının teknik toplantıları planlanmadı" dedi.

Garibabadi, teknik görüşmelerin ancak gerekli koşullar oluşturulduktan, tarih ve yer konusunda uzlaşma sağlandıktan sonra başlayacağını belirterek, bu konuda arabulucu ülkeler üzerinden istişarelerin sürdüğünü söyledi.

MASADA NELER VAR?

Öte yandan, konuya yakın kaynaklar, taraflar arasında temasların tamamen durmuş olmadığını öne sürüyor.

Reuters'a konuşan bilgili kaynaklar, İran ve ABD'nin teknik heyetlerinin önümüzdeki günlerde Doha'da bir araya gelmesinin planlandığını aktardı. Aynı kaynaklar, arabulucu ülkelerin olası yeni krizleri önlemek amacıyla taraflar arasında iletişim kanalları oluşturduğunu ve teknik görüşmeler için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Bir ABD'li yetkili de teknik müzakerelerin iptal edilmediğini, yalnızca takvimin netleşmediğini ve koordinasyon çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Gerçekleşmesi halinde, teknik görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın güvenliği, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılma mekanizması ve Tahran'ın nükleer programı ele alınacak.

Müzakerelerin, 18 Haziran'da Washington ile Tahran arasında imzalandığı belirtilen ve 14 maddeden oluşan mutabakat zaptı kapsamında 60 günlük süreç içinde yürütülmesi öngörülüyor.

'ASKERİ SEÇENEK' VURGUSU

Beyaz Saray, diplomatik sürecin devam ettiğini belirtirken askeri seçeneğin de masada olduğunu yineledi.

Karoline Leavitt, Trump'ın gerektiğinde askeri güç kullanma seçeneğini elinde tuttuğunu ancak ateşkesin yürürlükte olduğunu ve Washington'un iyi bir anlaşmaya ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Trump da son günlerde yaptığı açıklamalarda İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini yinelerken, ABD'nin İran'ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduğunu savunmuştu.