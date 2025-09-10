ABD Kongresi’nde yayınlandı: 'Füze, UFO’ya çarpıp sekti'

ABD Kongresi’nin Hükümet Denetim Alt Komitesi’nde salı günü düzenlenen “Tanımlanamayan Anomalik Fenomenler (UAP)” oturumunda ilk kez görülen bir video yayınlandı.

Videoda, ABD ordusuna ait bir MQ-9 Reaper dronunun çektiği görüntülerde, Yemen kıyılarında parlak ve hızlı hareket eden bir cisme Hellfire füzesinin ateşlendiği görülüyor.

Videoyu komiteye sunan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Eric Burlison, görüntülerde füzenin cisme çarptığını ancak cismin yoluna devam ettiğini söyledi.

Burlison, “Açıklamayacağım, gözlerinizle göreceksiniz” dedi. Görüntülerde füzenin temas etmesine rağmen cismin aynı hızda ilerlediği izlenimi oluştu.

Below is the video I revealed in our @GOPoversight UAP hearing today, made available to the public for the first time.



October 30th, 2024: MQ-9 Reaper allegedly tracking orb off coast of Yemen.



Greenlight given to engage, missile appears to be ineffective against the target.… pic.twitter.com/jxJwl0e00S — Rep. Eric Burlison (@RepEricBurlison) September 9, 2025

“HALK BUNLARI GÖRMELİ”

Oturuma tanık olarak katılan araştırmacı gazeteci George Knapp, videonun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, “Hellfire füzesi UFO’ya çarpıyor ve sekip gidiyor. Cisim yoluna devam ediyor” dedi.

Burlison da bu sözlere katılarak “Evet, devam ediyor ve enkazı da yanında götürüyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri videonun gerçekliğini doğrulamadı. Pentagon sözcüsü, “Bu konuda size verecek bir şeyimiz yok” açıklamasında bulundu. Pentagon’un Tanımlanamayan Anomalik Fenomenleri İnceleme Ofisi (AARO) ise olayı incelemeye devam ediyor.

DAHA ÖNCEKİ VAKALARA BENZETİLDİ

Uzmanlar, bu görüntüleri 2015’te Kaliforniya kıyılarında çekilen ve “Go Fast” olarak bilinen videoya benzetti.

O olayda görülen hızlı cisim daha sonra hava balonu olduğu açıklanmıştı. Ancak bazı eski vakalar hâlâ “yeterli veri olmaması” nedeniyle açıklanamıyor.

Oturumun sonunda Kongre üyesi Anna Paulina Luna videoyu tekrar izlettikten sonra tanıklara “Korktunuz mu?” diye sordu. Tanıkların hepsi “evet” cevabını verdi; yalnızca Knapp, “Ben mutluyum, çünkü video nihayet kamuya açıklandı” dedi.