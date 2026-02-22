ABD'li büyükelçinin sözleri Orta Doğu'yu karıştırdı: Tepki üstüne tepki yağdı

ABD'de yayın yapan The Hill, haberinde "Huckabee, İsrail'in Orta Doğu'nun tamamını ele geçirmesinin sorun olmayacağını iddia etti, İncil'in Yahudi devletine bu hakkı verdiğini öne sürdü" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Amerikan ordusundan emekli albay Dr. Lawrence Sellin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu röportajın görüntülerini paylaşarak, "Bu röportaja ve bölgeden gelen diğer bilgilere dayanarak, Mike Huckabee yönetimindeki ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin Amerikan halkı adına değil, İsrail hükümeti adına hareket ettiğini söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

IRAK

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

“ABD İsrail Büyükelçisi'nin, İsrail’in Orta Doğu’nun tamamı üzerinde kontrol sağlamasının kabul edilebilir olabileceğine dair açıklamalarını şiddetle kınıyoruz ve büyük bir esefle karşıladık” denilen açıklamada, bu açıklamaların tehlikeli bir aşırılık teşkil etmekte olup uluslararası hukuk ilkeleriyle çeliştiği ifade edildi.

Söz konusu açıklamanın devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlal niteliği taşıdığı, bunun yanı sıra bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

KUVEYT

Öte yandan Kuveyt, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarını “sorumsuz” olarak nitelendirerek şiddetle kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ifadelerin reddedildiği vurgulanırken, Huckabee'nin ifadelerinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının devredilemez kendi kaderini tayin hakkına ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurma hakkına verilen desteğin sürdürüleceği bildirildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu beyanların uluslararası hukuku ve BM kararlarını ihlal ettiği, barış umutlarını zayıflattığı ve bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

UMMAN

Umman’ın bu tür açıklamaları kesin bir dille reddettiği belirtildi.

Açıklamada, “ABD’nin İsrail Büyükelçisi Huckabee tarafından yapılan ve işgal altındaki Filistin toprakları da dahil olmak üzere Arap toprakları üzerinde kontrolün dayatılmasının gayrimeşru biçimde kabulünü ima eden açıklamaları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz” denildi.

Umman’ın Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde ve Doğu Kudüs’ü başkent kabul eden bağımsız bir devlet kurulmasına yönelik desteğinin yinelendiği açıklamada, tüm Arap topraklarındaki işgalin sona erdirilmesi çağrısı tekrarlandı.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Huckabee’nin "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğu" yönündeki açıklamasını kınadı.

Huckabee'nin Nil Nehri'den Fırat Nehri’ne uzanan bölgede "İsrail’in Tevrat'a dayalı hakkı olduğu" yönündeki iddiasının, ABD’nin İsrail soykırımına ortaklık yaptığını kanıtladığını belirten Bekayi, "İran, işgalci rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçlar ile bölge ülkelerine saldırganlığını cesaretlendirecek bu tür aşırı ideolojik açıklamaları kınamaktadır" dedi.

HUCKABEE NE DEMİŞTİ?

Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a röportaj vermiş, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Büyükelçi Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu" demişti.