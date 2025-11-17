ABD'li siyasetçi uçakta uygunsuz içerik incelerken görüntülendi

Kaliforniya Demokrat Kongre Üyesi Brad Sherman, uçak yolculuğu sırasında tabletinden iç çamaşırlı ve bikinili kadın fotoğraflarına bakarken görüntülendi.

Fotoğrafların X platformunda paylaşılmasının ardından olay kısa sürede milyonlara ulaştı ve Sherman sosyal medyanın alay konusu haline geldi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Sherman’ı “gooner” olarak nitelendirerek alaycı bir paylaşımda bulundu. ABD’de bu kelime, çevrim içi müstehcen içerik bağımlısı anlamında argo bir ifade olarak biliniyor.

“PORNOGRAFİ SORUNUM YOK” SAVUNMASI

Sherman, Punchbowl News’e yaptığı açıklamada yetişkin film bağımlılığı iddialarını reddetti ve görüntülenen içeriklerin X’in “For You” (Sana Özel) akışında karşısına çıktığını savundu.

“Bir kadın fotoğrafını bir gün batımından daha uzun süre izler miyim? Evet” diyen Sherman, uçak yolculuklarında tabletinden birçok içerik baktığını belirterek kendini savundu.

Kongre üyesi, ayrıca X algoritmasının kullanıcıların takip ettikleri hesapların yanı sıra popüler gönderileri de akışa düşürdüğünü söyleyerek sorumluluğu algoritmaya yükledi.

ALGORİTMA TARTIŞMASI: SUÇLU KİM?

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Sherman’ın açıklamasına tepki gösterirken, bazıları destek verdi. Eleştirmenler, X’in “For You” bölümünün büyük ölçüde kullanıcının geçmiş etkileşimlerine bağlı olduğunu hatırlattı.

X Yardım Merkezi, “For You” akışının hem takip edilen hesaplardan hem de popüler önerilerden oluştuğunu doğruluyor, ancak algoritmanın kullanıcı davranışlarına göre şekillendiği de biliniyor.

Sosyal medyada Sherman’ın ekran parlaklığını tamamen açık şekilde içeriğe bakması da ayrı bir tartışma konusu oldu.

Öte yandan bazı kullanıcılar algoritmanın sık sık ilgisiz içerikler gösterdiğini savunarak Sherman’ın açıklamasını makul buldu.

Bu olay, siyasette benzer bir skandalı yeniden gündeme getirdi.

İngiltere’de Muhafazakâr Parti milletvekili Neil Parish, 2022’de Parlamento’da iki kez yetişkin film izlediğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti. Parish, önce “traktör ararken yanlışlıkla denk geldiğini” söylemiş, daha sonra ikinci izleyişinin kasıtlı olduğunu kabul etmişti.