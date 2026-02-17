ABD’li sörfçü Kurt Van Dyke Kosta Rika’da öldürüldü

ABD’li sörfçü Kurt Van Dyke, Kosta Rika’nın Karayip kıyısındaki Cahuita kasabasındaki evinde uğradığı silahlı soygun sırasında hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Van Dyke’ın ölümü, sörf camiasında büyük üzüntü yarattı.

Kosta Rika Yargı Soruşturma Ajansı (OIJ), olayın cumartesi günü saat 10.50 sıralarında ihbar edildiğini açıkladı. Talamanca belediyesi sınırlarında bulunan adrese giden güvenlik güçleri, Van Dyke’ın yaşamını yitirdiğini doğruladı.

OIJ Sözcüsü Carlos Valverde’nin verdiği bilgiye göre Van Dyke, olay sırasında evde bir kadınla birlikteydi. İddiaya göre iki silahlı kişi çifti tehdit ederek bir süre alıkoydu ve değerli eşyaları çaldı.

Yetkililer, Van Dyke’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. İlk incelemelere göre sörfçünün boğularak ve çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü aktarıldı. Yanındaki kadının ise hayati tehlikesi bulunmayan hafif yaralar aldığı bildirildi.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. OIJ, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu ve faillerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaliforniya’nın Santa Cruz kentinden olan Van Dyke, uluslararası sörf yarışmalarına katılımı ve Karayipler’de sporun gelişimine katkılarıyla biliniyordu. Aynı zamanda Kaliforniya’nın tanınmış sörf ailelerinden birinin üyesiydi.

Kardeşi Peter Van Dyke, ABD basınına yaptığı açıklamada, “Kurt yardımsever bir insandı. Kimseye zarar vermezdi ve ihtiyaç duyduğunuzda her zaman yanınızda olurdu” ifadelerini kullandı.

Sörf kültürüne odaklanan küresel medya platformu Raw Surf da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Van Dyke’ın ailesine ve Kosta Rika’daki sörf topluluğuna başsağlığı diledi.