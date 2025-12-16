Temu'dan alışveriş yapanlar dikkat: Bazı ürünler acil olarak geri çağırılıyor!

Dünyaca ünlü alışveriş sitesi Temu, platform üzerinden satışa sunulan bazı aksesuar ürünlerinde insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bulgulara rastlanması üzerine acil bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Yapılan laboratuvar testleri sonucunda, sitede ilgi gören iki farklı takı ürününde yasal sınırların çok üzerinde ağır metal tespit edildi.

Uzmanlar, söz konusu ürünlerin böbrek yetmezliğinden sinir sistemi hasarına kadar geri dönüşü olmayan hastalıklara yol açabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor.

Şirket, bu ürünleri satın alan müşterilerin kesinlikle kullanım sağlamaması ve ürünleri derhal ellerinden çıkarması gerektiğini bildirdi.

KURŞUN, NİKEL VE KADMİYUM!

Platform tarafından 'Ürün Uyarısı' kapsamında paylaşılan bilgilere göre, tehlike saçan maddeler arasında kurşun, nikel ve kadmiyum bulunuyor. Özellikle ucuz maliyetli moda takılarında kullanılan bu ağır metaller, vücutla temas ettiğinde ciddi toksik etkiler yaratıyor.

Geri çağırma listesine giren ilk ürün, 'Hongtu Body Piercing Jewelry' satıcısı tarafından pazarlanan ve 601099514444953 ürün kimliğine sahip taşlı göbek halkası ve bel zinciri oldu.

Bu üründe yüksek oranda kanserojen etkisiyle bilinen kadmiyum maddesine rastlandı.

Listedeki diğer tehlikeli ürün ise 'Yu Nan Jewelry' mağazasında satılan, 601101148265527 ürün kimlikli, kadınlara yönelik altı parçalı yılan zincir seti.

Bu sette ise sinir sistemine saldıran kurşun ve alerjik reaksiyonlara sebep olan nikel oranlarının tehlikeli seviyede olduğu belirlendi.

Sağlık uzmanları, tespit edilen bu metallerin risklerinin hafife alınmaması gerektiğinin altını çiziyor. Nikel, temas ettiği ciltte egzama ve kalıcı alerjilere neden olurken; vücutta biriken kurşun, çocuklarda gelişim bozukluklarına, yetişkinlerde ise üreme sağlığı sorunlarına ve sinir sistemi tahribatına yol açabiliyor.

Ürünlerde bulunan kadmiyum ise özellikle böbrek dokusuna verdiği zararlar ve kemik erimesi riskini artırmasıyla biliniyor. Bu nedenle Temu yetkilileri, ürünlerin sadece kullanıcılar tarafından değil, eğer hediye edildiyse, hediyeyi alan kişiler tarafından da kullanılmaması gerektiğini şiddetle tavsiye ediyor.

BİLGİLENDİRME E-POSTALARI ATILIYOR

Müşteri mağduriyetini gidermek için harekete geçen Temu, riskli ürünleri satın aldığı tespit edilen kullanıcıların kayıtlı e-posta adreslerine bilgilendirme metinleri göndermeye başladı. Şirket, ürünlerin iadesine gerek kalmaksızın, ödeme yapılan kartlara otomatik para iadesi sürecini başlattığını duyurdu.

Eğer söz konusu ürünleri satın almanıza rağmen tarafınıza herhangi bir bilgilendirme maili ulaşmadıysa veya para iadeniz gerçekleşmediyse, kullanıcıların doğrudan Temu'nun resmi internet sitesindeki 'Destek Merkezi' bölümünden müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek manuel olarak iade talebi oluşturmaları mümkün.