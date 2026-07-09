ABD'nin İran'a saldırılarında can kaybı 14'e yükseldi: Tahran-Meşhed tren seferleri durduruldu

İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD saldırılarında Çin ve Rusya ile yürütülen ticaret güzergâhlarında kullanılan bir demiryolu köprüsünün hedef alındığını bildirdi.

İSNA Haber Ajansı'na konuşan Buşehr Valisi ise ABD'nin eyalette birden fazla noktayı vurduğunu, ancak Buşehr Nükleer Santrali ile Hark Adası'nın saldırıya uğramadığını söyledi.

SEFERLER ASKIYA ALINDI

İran devlet televizyonu, İran Demiryolları Şirketi'ne dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in sabaha karşı düzenlediği belirtilen saldırıda Tahran-Meşhed demiryolu hattının bir bölümünün hedef alınmasının ardından yolcu treni seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu aktardı.

Demiryolları Şirketi, teknik ve operasyon ekiplerinin saldırının gerçekleştiği bölgeye sevk edildiğini ve hasarın giderilmesi için çalışmaların başladığını belirtti. Açıklamada, hattın en kısa sürede yeniden ulaşıma açılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Şirket ayrıca, seferleri duran trenlerdeki yolcuların karayoluyla otobüslerle Meşhed'e taşınması için planlama yapıldığını duyurarak, vatandaşlardan tren seferlerine ilişkin güncel bilgileri Demiryolları Yolcu Hizmet Merkezi üzerinden takip etmelerini istedi.

ABD: 90 HEDEF VURULDU

İran devlet medyası daha önce, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'a karşı üst üste ikinci gece düzenlediği yeni saldırı dalgasının ardından ülkenin güney kıyıları boyunca birçok noktada patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

CENTCOM ise perşembe günü yaptığı açıklamada, İran kıyı şeridi boyunca yaklaşık 90 askeri hedefe yönelik yeni bir saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada operasyonun amacının, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini tehdit etme kapasitesini zayıflatmak olduğu belirtildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada İran'a yönelik yeni saldırı emri verdiğini duyurmuş ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef almaya devam etmesi halinde "çok daha ağır sonuçlarla" karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, eski İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bugün Meşhed'de toprağa verilmesi planlanıyor. İran devlet televizyonuna göre cenaze töreninin TSİ 14.00'te (10.30 UTC) başlaması bekleniyor.