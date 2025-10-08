ABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yıl sonra ilk kadın idamı

ABD’nin Tennessee eyaletinde, 1995 yılında okul arkadaşını vahşice öldüren Christa Pike için idam kararı verildi.

18 yaşında işlediği cinayet nedeniyle hüküm giyen Pike, 30 Eylül 2026’da idam edilecek. Böylece Tennessee, 200 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez bir kadını idam edecek.

Olay 1995 yılında, “zor gençler için eğitim programı” kapsamında tanışan iki genç kadının arasında yaşandı.

Christa Pike, 19 yaşındaki Colleen Slemmer’i, erkek arkadaşını elinden almaya çalışmakla suçladı. Öfkeye kapılan Pike, Slemmer’i Tennessee Üniversitesi kampüsünde tenha bir alana çağırdı.

Burada, erkek arkadaşı ve bir başka genç kızın yardımıyla Slemmer’e saldırdı; halı bıçağıyla vücudunu kesti, göğsüne bir saat boyunca pentagram sembolü kazıdı. Ardından kurbanının başını defalarca yere vurdu.

Slemmer olay yerinde hayatını kaybetti. Pike ise kurbanın kafatasından bir parça kemiği “hatıra” olarak aldı.

“CESEDİNİ HAYVAN SANMIŞTIM”

Olay yerinde çalışan bir görevli, yıllar sonra verdiği ifadede, “Vücudu o kadar kötü durumdaydı ki, ilk bakışta bir hayvan cesedi sandım” dedi.

Soruşturma sırasında, Pike ve erkek arkadaşının satanist semboller ve şeytana tapınma ritüelleriyle ilgilendiği ortaya çıktı.

Pentagram sembolü, bu çevrelerde Şeytan’ın simgesi olarak biliniyor. Cinayet davasında bu ayrıntı, olayın planlı ve ritüel niteliğinde olduğuna dair delil olarak değerlendirildi.

Christa Pike, 20 yaşındayken idam cezasına çarptırıldı ve “modern ABD tarihinde en genç yaşta idama mahkûm edilen kadın” oldu.

Tennessee’de bir kadın en son 1819 yılında idam edilmişti. ABD’de şu anda 27 eyalette ölüm cezası yasal. Ancak kadınlara bu cezanın verilmesi son derece nadir.

Pike, 1990’lardan bu yana yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuluyor.

2004’te bir mahkûmu ayakkabı bağcığıyla boğmaya çalışmakla, 2012’de ise kaçma girişiminde bulunmakla suçlanmıştı.