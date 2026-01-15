ABD ordusu Katar’daki El-Udeyd Üssü’nde tahliyeye başladı

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla Wall Street Journal gazetesine konuşan iki ABD'li askeri yetkili, "güvenlik risklerinin artması" üzerine El-Udeyd Hava Üssü'nde görevli personeldenbazılarının farklı bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığının, İran'daki protestolar nedeniyle Washington ile Tahran arasında yükselen tansiyonu gerekçe göstererek söz konusu adımı attığını belirten yetkililer, tahliye edilen personel sayısına ilişkin detay paylaşmadı.

Doha'nın güneybatısındaki çöl bölgesinde yaklaşık 24 hektarlık alana kurulu üs, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri tesisi olarak kabul ediliyor.

Üs, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) bölgesel karargahına ev sahipliği yapması nedeniyle Washington tarafından "Orta Doğu operasyonlarının merkezi" olarak tanımlanıyor.

Buradan, Kuzeydoğu Afrika'dan Güney Asya'ya kadar uzanan geniş coğrafyada hava operasyonları yönetiliyor. Irak, Suriye ve Yemen operasyonları başta olmak üzere bölgedeki birçok hava harekatı bu üsten idare ediliyor.

El-Udeyd'de uzun menzilli bombardıman uçaklarının yanı sıra yakıt ikmal ve nakliye uçakları ile insansız hava araçlarının bulunduğu, toplamda yaklaşık 100 hava aracının konuşlandığı biliniyor.

Üste yaklaşık 10 bin Amerikan askeri personeli görev yapıyor.