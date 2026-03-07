ABD, Orta Doğu’ya üçüncü uçak gemisini gönderme hazırlığında

ABD’nin, Orta Doğu’daki askeri varlığını artırmak amacıyla üçüncü bir uçak gemisini bölgeye konuşlandırmaya hazırlandığı bildirildi.

Fox News’in haberine göre USS George H.W. Bush uçak gemisi yakın zamanda bölgeye gönderilebilir.

ABD Donanması, USS George H.W. Bush’un perşembe günü konuşlandırma öncesi eğitimini tamamladığını açıkladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’ne göre uçak gemisi, refakat eden savaş gemileri ve hava kanadıyla birlikte görev öncesi zorunlu olan “composite unit training exercise” tatbikatını tamamladı.

Bu tatbikat, uçak gemisi saldırı gruplarının ulusal görevler için hazır olduğunu sertifikalandıran son aşama olarak biliniyor.

Fox News, uçak gemisi saldırı grubunun yakında göreve çıkmasının ve Doğu Akdeniz’e yönelmesinin beklendiğini aktardı. Bu bölge, kısa süre önce dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford’un konuşlandırıldığı yerdi.

ABD ordusunun paylaştığı fotoğraflara göre USS Gerald R. Ford Süveyş Kanalı’ndan geçerek Kızıldeniz’e ulaştı.

Öte yandan USS Abraham Lincoln uçak gemisi de İran’a yönelik operasyonlar kapsamında Arap Denizi’nde konuşlu bulunuyor.

USS George H.W. Bush’un da bölgeye gönderilmesi halinde ABD’nin Orta Doğu’daki uçak gemisi sayısı üçe çıkacak.