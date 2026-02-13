ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den şok itiraf: “Klozetten kokain çekerdim!”

Kennedy, bu açıklamayı komedyen ve podcaster Theo Von’un sunduğu This Past Weekend programında yaptı.

İkili, programda geçmişteki bağımlılık sorunlarını ve COVID-19 döneminde birlikte katıldıkları destek toplantılarını anlattı. Salgın sırasında bu toplantılar iptal edilince kendi aralarında 'korsan grup' kurarak görüşmeye devam ettiklerini aktardılar.

Kennedy, yıllardır alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

Mikroplardan korkmam… Eskiden tuvalet kapaklarından kokain çekerdim. Bu hastalığın beni öldürebileceğini biliyorum. Tedavi olmazsam hayatımı mahveder.

TEPKİLER GECİKMEDİ: "İSTİFA ETMELİ!"

Röportajın ardından, ABD’de uygun fiyatlı sağlık hizmetleri için çalışan Protect Our Care, Kennedy’nin istifa etmesini istedi.

Kuruluş, yaptığı açıklamada Kennedy için şu ifadeleri kullandı:

Hayat-memat yetkisine sahip böyle önemli bir federal kurumu yönetmek için en uygunsuz ve en tehlikeli kişi.

Kuruluşun başkanı Brad Woodhouse ise tek kelimelik bir mesaj paylaştı: “İstifa.”

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Açıklamalar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Pensilvanya Temsilcisi Malcolm Kenyatta, X hesabından şu yorumu yaptı:

Nedense bu adama halk sağlığı konusunda güvenemiyorum.

Göç politikaları uzmanı Aaron Reichlin-Melnick ise çifte standarda dikkat çekti. Çalıştığı kurum olan American Immigration Council adına yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Trump yönetimi, bağımlılığa düşmüş göçmenleri ‘en kötü suçlular’ diye damgalıyor. Ama burada bambaşka bir yaklaşım görüyoruz.

TRUMP, GÖREVE GETİRDİ

Kennedy, ABD Başkanı Donald Trump döneminde sağlık politikalarının başına getirilmişti. Ancak geçmişteki tartışmalı açıklamaları nedeniyle sık sık eleştiri konusu oluyor.

Kennedy'nin bağımlılık geçmişi, 1968 yılında babası Robert F. Kennedy’nin Los Angeles’ta suikasta uğramasının ardından başlıyor.

1970’te esrar, 1983’te ise eroin bulundurmaktan iki kez gözaltına alınan Kennedy, özellikle 1983’teki tutukluluğu ve tedavi sürecinin hayatında bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

AŞI KARŞITLIĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Kennedy, COVID-19 pandemisi sırasında aşı karşıtı söylemleriyle tanınmıştı; özellikle 'aşılar otizme yol açıyor' iddiası yoğun tepki çekmişti.

RFK Jr.'nin son itirafı, ABD’de sağlık politikalarının başındaki bir ismin geçmişi ve güvenilirliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Muhalifler, Kennedy’nin bu açıklamalarının görevde kalmasını zorlaştıracağını savunuyor.