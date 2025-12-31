ABD, salgın hastalıkların gelişini önlemek için Fildişi Sahili'yle 937 milyon dolarlık mutabakat zaptı imzaladı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Önce Amerika" stratejisi kapsamında küresel sağlık yardımlarında düzenlemeye gidiliyor.

Bu yaklaşımla ABD ile Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili arasında sağlık alanında 5 yılı kapsayan ve 937 milyon dolar değerinde işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Buna göre, ABD, "salgınlar sınırlarına yayılmadan durdurmak" amacıyla Fildişi Sahili'ne 5 yıl içerisinde 487 milyon dolara kadar yardım yapacak.

Fildişi Sahili'nin de "ABD'yi tehdit edebilecek bulaşıcı hastalıkların" önlenmesi, tespiti ve bunlara müdahale konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiği ortaya konuyor.

Bu kapsamda Fildişi Sahili, kendi kendine yeterli hale gelmek için yerel sağlık sistemine 450 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Açıklamada, "ABD'den yardım alan ülkelerde sağlık sistemlerinin daha güçlü olması, kontrolsüz salgınların ve Amerika kıyılarına ulaşan bulaşıcı hastalık tehditlerinin daha az olması anlamına gelir." ifadesi kullanıldı.

ABD, gelecek haftalarda "Önce Amerika" stratejisini ilerletmek amacıyla sağlık yardımı yapılan diğer ülkelerle de benzer mutabakat zaptları imzalayacak.