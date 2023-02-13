ABD, "tanımlanamayan uçan bir cismi" daha düşürdü

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 00:56

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 00:58

ABD ordusu, Michigan eyaletinde yer alan Huron Gölü üzerinde "tanımlanamayan uçan bir nesne" daha düşürdü.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jack Bergman, ABD ordusunun Huron Gölü üzerinde bir başka "cismi" daha "hizmet dışı bıraktığını" doğruladı.

Fox News'in aktardığına göre, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Elissa Slotkin, "tanımlanamayan uçan bir nesnenin" ABD Hava Kuvvetleri ve Ulusal Muhafız Pilotları tarafından "düşürüldüğünü" duyurdu.

A video posted by a user on Reddit claims to show an unidentified object spotted over #LakeMichigan and Grant Park in #Chicago at 12:10 CT. pic.twitter.com/7DAPgAcge4 — Newsistaan (@newsistaan) February 12, 2023

Slotkin, "Hem havada hem de karargahta bu görevi yerine getiren herkes harika bir iş çıkardı. Hepimiz bu nesnenin tam olarak ne olduğunu ve amacını merak ediyoruz. Bu şeyler, ABD ve Kanada'dan geçmeye devam ettiği sürece, Kongre'den enkaz üzerinde yaptığımız incelemelere dayanarak tam bir brifing almasını istemeye devam edeceğim" dedi.

SON 8 GÜNDE 4 "CİSİM" DÜŞÜRÜLDÜ

Stokin, "Önümüzdeki günlerde bunun ne olduğu hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız, ancak şimdilik tüm tarafların sularımızdan geçtiği andan itibaren buna odaklandığından emin olabilirsiniz. Şimdilik, tüm taraflarımızın sularımızdan geçtiği andan itibaren buna lazerle odaklandığından emin olun" diye ekledi.

ABD geçtiğimiz hafta Kuzey Amerika üzerinde üç cisim düşürdü; bunlardan ilki 4 Şubat'ta Güney Carolina açıklarında bir Çin'e ait olduğu bildirilen "casus balonu"ydu. İkinci ve üçüncüsünün ise sırasıyla Alaska ve Kanada üzerinde vurulan daha küçük balonlar olduğu belirtildi.