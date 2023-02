ABD, "tanımlanamayan uçan bir cismi" daha düşürdü

ABD ordusu, Michigan eyaletinde yer alan Huron Gölü üzerinde "tanımlanamayan uçan bir nesne" daha düşürdü.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jack Bergman, ABD ordusunun Huron Gölü üzerinde bir başka "cismi" daha "hizmet dışı bıraktığını" doğruladı.

Fox News'in aktardığına göre, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Elissa Slotkin, "tanımlanamayan uçan bir nesnenin" ABD Hava Kuvvetleri ve Ulusal Muhafız Pilotları tarafından "düşürüldüğünü" duyurdu.

A video posted by a user on Reddit claims to show an unidentified object spotted over #LakeMichigan and Grant Park in #Chicago at 12:10 CT. pic.twitter.com/7DAPgAcge4