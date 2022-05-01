ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Zelenski'ye ziyaret
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Pelosi’nin ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, “ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelede Ukrayna’ya olan güçlü desteği konusunda liderdir” dedi.
Pelosi’ye ziyareti kapsamında teşekkür ederek sözlerine başlayan Zelenski, “Amerika Birleşik Devletleri'nden, halktan ve Kongre'den gelen bu güçlü destek sinyali için size minnettarım. Başkan, ekibimiz ve Ukrayna halkı olarak bu sinyali çok takdir ediyorum. Bu, ABD'nin bugün Rusya Federasyonu'nun saldırganlığına karşı savaş sırasında Ukrayna'ya güçlü destekte lider olduğunu gösteriyor” dedi.
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