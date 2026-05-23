ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard istifa etti

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, görevinden ayrıldığını resmen duyurdu.

Gabbard, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mektupta, eşi Abraham Williams’a 'son derece nadir görülen bir kemik kanseri' teşhisi konulduğunu belirterek görevini bırakma kararı aldığını açıkladı.

Gabbard’ın görevdeki son gününün 30 Haziran olacağı bildirildi.

Today, with great humility and sincere appreciation, I shared the below letter with President Trump. It has been a profound honor to serve the American people as DNI. pic.twitter.com/p7AZ4wa9Yi — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) May 22, 2026

'EŞİMİN YANINDA OLMAM GEREKİYOR'

Gabbard açıklamasında, eşinin önümüzdeki haftalar ve aylarda ciddi bir mücadele vereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu aşamada kamu hizmetinden çekilerek onun yanında olmam ve bu zorlu süreçte kendisini tam anlamıyla desteklemem gerekiyor.

11 yıllık evlilikleri boyunca eşinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Gabbard, Doğu Afrika’daki özel operasyon görevleri, seçim kampanyaları ve istihbarat direktörlüğü sürecinde eşinin kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

“Vicdanen eşimden bu savaşı tek başına vermesini isteyemem,” diyen Gabbard, yoğun ve zaman alan görevine devam ederken ailesini ihmal etmek istemediğini belirtti.

Tulsi Gabbard ayrıca görev süresi boyunca ABD istihbarat kurumlarında önemli reformlar yaptığını savundu.

Gabbard açıklamasında:

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi’nde benzeri görülmemiş düzeyde şeffaflık sağladık ve istihbarat topluluğuna yeniden dürüstlük kazandırdık

ifadelerini kullandı.

Ancak hâlâ yapılması gereken önemli işler bulunduğunu kabul eden Gabbard, görev devrinin sorunsuz gerçekleşmesi için çalışacağını da sözlerine ekledi.

TRUMP: “ONU ÖZLEYECEĞİZ”

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Gabbard’ın 30 Haziran’da görevinden ayrılacağını doğruladı.

Trump, Gabbard’ın 'harika bir iş çıkardığını' belirterek şu ifadeleri kullandı:

Tulsi olağanüstü bir iş yaptı ve onu özleyeceğiz.

Trump ayrıca, Gabbard’ın eşi Abraham Williams’ın nadir görülen kemik kanseriyle mücadele ettiğini belirterek kendisine destek verdi. “Bu zor mücadeleyi birlikte verecekler ve onun kısa sürede iyileşip her zamankinden daha güçlü döneceğine inanıyorum,” dedi.

YERİNE KİM GELDİ?

Trump yönetimi, Tulsi Gabbard’ın yerine geçici olarak yardımcısı Aaron Lucas’ın atanacağını açıkladı.

Aaron Lucas’ın, vekâleten ABD Ulusal İstihbarat Direktörü görevini üstleneceği belirtildi.

Tulsi Gabbard, Şubat 2025’te Senato onayının ardından Donald Trump tarafından ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine getirilmişti.

İKİNCİ BÜYÜK İSTİFA

Tulsi Gabbard’ın istifası, Trump yönetiminde İran savaşı ekseninde yaşanan ikinci büyük kopuş olarak değerlendiriliyor. Bundan yaklaşık iki ay önce, 17 Mart 2026’da ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent de görevinden ayrılmıştı.

Kent, İran savaşını 'vicdanen destekleyemediğini' açıklamış ve İran’ın ABD için 'yakın ve acil tehdit oluşturmadığını' savunmuştu. Trump’a hitaben yayımladığı sert mektupta, savaşın 'İsrail ve ABD’deki güçlü lobilerin baskısıyla' başlatıldığını öne süren Kent, Washington’un “Irak savaşındaki hatayı tekrar ettiğini” ifade etmişti.

11 savaş görevi bulunan eski Yeşil Bereli ve CIA çalışanı Kent, Trump’ın ilk dönemindeki 'Önce Amerika' çizgisinden uzaklaşıldığını savunarak, İran müdahalesinin ABD’yi yeni bir 'sonsuz savaş' döngüsüne sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Gabbard'ın da 'önce Amerika' söylemini sahiplendiği biliniyor. İstifası, Washington’daki ‘kesintisiz savaş’ konseptine karşı çıkan kanadın gerilemesi olarak yorumlanıyor.

Gabbard; İran’a yönelik doğrudan savaşa mesafeli ve CIA/güvenlik bürokrasisine eleştirel yaklaşan, 'müdahale karşıtı bir figür' olarak tanınıyor.