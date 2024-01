ABD ve İngiltere arasında esprili mükemmel çay atışması

ABD’li bir kimya profesörünün çayın içine bir tutam tuz atılması açıklaması çay tüketimiyle meşhur İngiltere gündeminde en çok tartışılan konular arasında yer aldı. ABD’nin Londra Büyükelçiliği konuya esprili bir dille yaklaşarak “Böyle çirkin bir teklifin Özel İlişkimizin temellerini tehdit etmesi nedeniyle kayıtsız kalamayız” dedi.

ABD’li Kimya Profesörü Michelle Francl, "Demlenmiş: Çayın Kimyası" adlı kitabının tanıtımı için yaptığı basın açıklamalarında ‘mükemmel demleme’ için çaya tuz atılması yönündeki açıklaması çay tüketimiyle ünlü İngiltere’de en çok tartışılan konular arasında yer aldı. Francl’ın açıklaması, “Bir ABD’li profesörün çayın nasıl yapılacağına yönelik İngilizlere ders vermesi” niteliğinde yorumlara sebep oldu ve nihayetinde ABD’nin Londra Büyükelçiliği konuyla ilgili esprili bir basın açıklaması yaptı.

ABD Büyükelçiliği açıklamasında şöyle konuştu:

“Çay, milletlerimizi birleştiren kutsal bir bağ olan dostluğun iksiridir. Böyle çirkin bir teklifin Özel İlişkimizin temellerini tehdit etmesi nedeniyle kayıtsız kalamayız. Bu nedenle İngiltere’nin iyi insanlarına, Britanya'nın ulusal içeceğine tuz ekleme gibi düşünülemez bir fikrin Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi politikası olmadığını garanti etmek istiyoruz. Ve asla olmayacak. Gelin, güçlü dayanışmamızla birleşelim ve çay konusunda tek vücut olduğumuzu tüm dünyaya gösterelim. ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya devam edecek, mikrodalgada ısıtarak”

ABD’li Kimya Profesörü Michelle Francl ise konuyla ilgili birçok email aldığını belirterek “Kitabımın diplomatik etkileri var!” dedi.

Çaya tuz atılarak demlenmesinin Çin’de 8. Yüzyıldaki el yazmalarında olduğu ifade edildi. Francl, çay demlenirken konulacak çok az miktarda tuzun, çaya acı tat veren bir maddeyi engellediğini belirtti.

Bu açıklamanın sosyal medyada kısa süre içinde binlerce kez beğenilip paylaşılmasının ardından Birleşik Krallık Kabinesi de kendi X hesabından bu mesajı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Özel İlişkimizi takdir ediyoruz ama bir konuda tüm kalbimizle size katılmıyoruz: Çay sadece kettle (elektrikli su ısıtıcısı) ile yapılabilir"

