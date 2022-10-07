ABD ve İngiltere, Bahreyn açıklarında ortak tatbikat düzenledi
ABD ve İngiltere, Bahreyn açıklarında ortak tatbikat gerçekleştirdi.
ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Beşinci Filo, ABD ve İngiltere kuvvetlerinin ortak tatbikat düzenlediğini duyurdu.
İnsansız hava ve deniz araçlarını kapsayan tatbikat, Bahreyn açıklarında gerçekleştirildi.
Tatbikata, iki ABD ve iki İngiliz savaş gemisinin yanı sıra üç insansız deniz aracı katıldı.
ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, ABD Beşinci Filosu ve Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Brad Cooper, tatbikata ilişkin, "Bugün gerçekleştirdiğimiz tatbikatta birçok kişinin hayal edebileceğinden daha fazlasını başardık" dedi.
Cooper, "Amacımız, görebildiğimiz mesafeyi önemli ölçüde genişletmek için ortaklarımızla birlikte işletilen dağıtılmış ve entegre bir sistem ağıdır" ifadelerini kullandı.
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