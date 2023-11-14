ABD ve İngiltere'den Hamas yaptırımı

Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:51

Güncelleme: 14.11.2023 - 16:51

ABD ve İngiltere, Hamas bağlantılı kişi ve gruplara yönelik yeni yaptırımlar getirdi. Söz konusu yaptırımları ABD Hazine Bakanlığı açıkladı.

Bu yaptırımlar Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde gerçekleştirdiği saldırıların ardından Hamas'a yönelik getirilen üçüncü yaptırım paketi oldu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Hamas'ın finansmanını kesmek amacıyla "gizli bir Hamas yatırım portföyü", İran bağlantılı bir finansör ve Gazze'de bulunan bir sanal para borsasına yönelik 18 Ekim'de yaptırımlar açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Hamas'a ait yatırım portföyündeki varlıklara ve Hamas'a bağlı şirketlerin yaptırımlardan kaçmasını sağlayan kişilere yönelik 27 Ekim'de de yaptırım açıklamıştı.