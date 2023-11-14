'Cinsiyetsiz' yargıç ölü bulundu

Yayınlanma: 14.11.2023 - 12:23

Güncelleme: 14.11.2023 - 12:25

Meksika'da, LGBT aktivisti olan cinsiyet tanımlamalarını reddeden (non-binary) yargıcı Jesus Ociel Baena, ikinci bir kişinin cesediyle birlikte kendi evinde ölü bulundu.

Meksika'daki yer basının haberine göre, bulunan ikinci cesedin Baena'nın ortağı olduğu ifade edildi.

Eyalet başsavcılığı, eve üçüncü bir kişinin girdiğine dair herhangi bir işaret olmadığını açıklarken Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez "bunun bir cinayet mi yoksa bir tür kaza mı olduğunun" belirsiz olduğunu söyledi.

LGBT hakları grubu Letra S, yerel makamları, ölümleri önyargısız ve kapsamlı bir şekilde soruşturmaya çağırdı.

Associated Press'te yer alan habere göre, Letra S grubu direktörü Alejandro Brito, 38 yaşındaki Baena'nın "çok sayıda nefret mesajı ve hatta şiddet ve ölüm tehditleri" aldığını söyledi.

İLK 'CİNSİYETSİZ' YARGIÇ

Ekim 2022'de eyalet seçim mahkemesinde sulh ceza hakimi görevine başlayan Baena, Meksika'nın ilk cinsiyetsiz (non-binary) yargıcı olmuştu.

Sosyal medya platformu X'te cinsiyet kimliğini açıklayan Baena, "kendimi kadın ya da erkek olarak görmekle ilgilenmiyorum. Bu bir kimlik ve sadece beni ilgilendirir, başka hiç kimseyi değil" ifadesinde bulunmuştu.

Meksika Yüksek Mahkemesi'nin eski başyargıcı Arturo Zaldivar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakimin ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirtti ve "Eşitlik ve LGBT bireylerin hakları için güçlü bir sesi kaybettik" dedi.