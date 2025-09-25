ABD ve Rusya dışişleri bakanları arasında kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Rubio'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile New York'taki BM Genel Merkezinde yaptığı görüşmenin ana konusunun, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın son erdirilmesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bakan (Rubio), Başkan (Donald) Trump'ın, cinayetlerin durdurulması çağrısını ve Moskova'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'na kalıcı bir çözüm bulmak için anlamlı adımlar atması gerektiğini yineledi" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Rubio'nun, BM'nin yüksek düzeyli haftası marjında, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali ile Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong ile bir araya geldiği bilgileri paylaşıldı.