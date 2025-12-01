ABD ve Suriye güçlerinden IŞİD'e ortak operasyon

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonların Suriye İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde yürütüldüğü ve bölgede IŞİD'in yeniden yapılanma girişimlerine karşı önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında, havan ve roket mühimmatları, çeşitli çaplarda silahlar, makineli tüfekler, tanksavar mayınları ile patlayıcı düzenek yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği bildirildi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, yapılan operasyonların IŞİD'in bölgede yeniden güç kazanmasını engellemeyi amaçladığını vurgulayarak, "Bu başarılı operasyon, örgütün saldırı kapasitesini daha da zayıflatmıştır. IŞİD'in ABD ve müttefiklerine yönelik tehdit oluşturacak düzeye ulaşmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye’nin IŞİD’e karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını duyurmuştu.

Suriye hükümeti, IŞİD’e karşı uluslararası koalisyona katılan 90. ortak olmuştu.