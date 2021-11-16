ABD ve Yunanistan'dan Ege’de ortak tatbikat
Yunanistan ve ABD'nin Ege'de yaptığı ortak tatbikat vesilesiyle Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın bir araya geldiği bildirildi.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülkenin Ege'de eğitim amaçlı ortak tatbikat yaptığı, Floros ve Pyatt'ın tatbikata katılan ABD'nin 6. Filosuna ait USS Mount Whitney isimli savaş gemisini ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi ve Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının da katıldığı PASSEX tipi tatbikatta, iletişim ve manevra çalışmaları yapıldığı kaydedildi.
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