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ABD’ye ait savaş uçağı düştü: Pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu

ABD’ye ait savaş uçağı düştü: Pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu

14.06.2026 11:44:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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ABD’ye ait savaş uçağı düştü: Pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu

ABD’ye ait F/A-18 Hornet savaş uçağı, Washington eyaletinde rutin eğitim uçuşu sırasında dağlık ve ormanlık alana düştü. Pilotun kazadan önce fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı, düşüş sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi.
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ABD’ye ait bir F/A-18 Hornet savaş uçağı, Washington eyaletinde dağlık ve ormanlık alana düştü.

Edinilen bilgilere göre uçak, cumartesi günü rutin eğitim uçuşu yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle Washington eyaletindeki Naches yerleşimi yakınlarında düştü.

Uçağın dağlık ve yoğun ormanlık bir bölgede düştüğü belirtilirken, pilotun kazadan önce fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı bildirildi.

Yerel itfaiye birimleri, kazanın ardından bölgede düşük yoğunluklu yangın çıktığını açıkladı. 

Pentagon ise kazanın nedenine ilişkin resmi soruşturma başlattı.

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