ABD'de aşı kampanyası: 2 milyon dolarlık ödül verecekler!
ABD'nin Maryland eyaletinde yurttaşları koronavirüse karşı güçlendirici doz aşı olmaya teşvik etmek için 2 milyon dolarlık ödül dağıtılacağı açıklandı
ABD'nin Maryland eyaletinde insanları güçlendirici doz aşı olmaya teşvik etmek için 2 milyon dolarlık ödül verilecek.
Maryland Valisi Larry Hogan yaptığı açıklamada, 2 milyon dolarlık bir piyangonun güçlendirici doz aşı olan 12 yetişkin arasında rastgele paylaşılacağını duyurdu.
Koronavirüse karşı güçlendirici doz aşı olan bir yetişkine 15 Şubat'ta yarım milyon dolar verileceği ardından da on haftalık süreçte kişiler 50 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.
Eyaletteki yetişkinlerin yüzde doksan beşi koronavirüse karşı en az bir doz aşı olmuş, ancak yetişkinlerin yarısından azı bir güçlendirici doz aşı yaptırmıştı.
"KRİTİK ÖNEME SAHİP"
Habertürk'ün haberine göre; Hogan, "Omicron'dan en az ölçüde etkilenmek için güçlendirici doz kritik öneme sahip" dedi.
Hogan, "Covid-19 ve türevlerinin etkisini en aza indirmek ve hepimizin pandemiden kurtulmamıza yardımcı olmak için şu anda yapabileceğiniz en önemli şeyin bir güçlendirici doz aşı ile tam koruma sağlamak" açıklamasında bulundu.
Vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek için benzer çekilişler geçen yıl diğer eyaletlerde de başlatılmıştı.
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