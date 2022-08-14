ABD'de çocuk felci tespit edildi

14 Ağustos 2022 Pazar, 17:16

Los Angeles Times'ın haberine göre, New York kenti sağlık yetkilileri, "ABD'de on yıldır görülmeyen çocuk felci virüsü, kentin atık su şebekesinde dolaşımda" dedi.

Sağlık komiseri Dr. Mary Basset, New York kentindeki atık su örneklerinde çocuk felci virüsü tespit edilmesininin endişe verici ancak şaşırtıcı olmadığını söyledi.

"AŞI OLUN"

New York kenti Sağlık yetkilisi Dr. Ashwin Vasan, "New Yorklular için risk gerçek ama savunma çok basit. Çocuk felcine karşı aşı olun" açıklamasında bulundu.

Vasan, "Toplumumuzda dolaşan çocuk felcine karşı çocuklarımızı korumak için aşıdan daha önemli bir şey yoktur. Aşısız ya da eksik aşılara sahip bir yetişkinseniz, lütfen hemen aşı olun. Çocuk felci önlenebilir ve çocuk felcinin yeniden ortaya çıkması hepimizin herekete geçmesi için uyarı niteliği taşımalıdır" dedi.