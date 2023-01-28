ABD'de Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Başkanı Ronna McDaniel oldu

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 08:41

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 08:41

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Ronna McDaniel, bugün Cumhuriyetçi Parti üyeleri arasında yapılan oylamada dördüncü kez başkan seçilerek, parti içindeki "yeni lider" çağrılarını sonlandırdı.

McDaniel 111 oy alırken, en güçlü rakipleri Harmeet Dhillon 51, Mike Lindell ise 4 oyda kaldı.

McDaniell, seçimlerin ardından Ulusal Komite üyelerine konuşmasında, parti içindeki muhalefetin taleplerinin farkında olduğunu belirterek, 2024 seçimlerini kazanmak için birliğe ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin yönetim organı Ulusal Komite (RNC), partinin ulusal faaliyetlerini koordine etmek, bağış toplamak ve seçim stratejilerine yardım etmekle sorumlu olması mahiyetiyle önem arz ediyor.