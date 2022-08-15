ABD'de eğlence parkında silahlı saldırı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:01

ABD'nin Illinois eyaletindeki Six Flags Great America eğlence parkından silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde şüphelilerin Eğlence Parkı yakınına araçlarını park ettikleri, daha sonra ise etrafa ateş açtıkları tespit edildi.

Saldırganlar daha sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Saldırıda bacağından yaralanan 17 ve 19 yaşındaki 2 gencin hayati tehlikesi bulunmazken, omzundan yaralanan bir kişi ise hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yaşanan saldırı planlıydı. Rastgele gerçekleşmiş bir eylem değildi. Ancak aktif bir tetikçi olayı da değildi" denildi. Park, saldırının ardından erken saatlerde kapatıldı.