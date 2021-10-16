ABD'de futbol maçında silahlı çatışma: Yaralılar var
ABD Alabama'da bir lisede oynanan Amerikan futbol maçı sırasında çatışma çıktı. 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı.
ABD'de oynanan futbol maçı sırasında silahlı çatışma yaşandı.
Taraftarların büyük panik yaşadığı olayda, 'Siper alın kendinizi koruyun' anonsu yapıldı.
NTV’nin haberine göre, silahlı çatışma sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
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