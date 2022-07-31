ABD'deki dev sponsorluk anlaşmazlığında rekor tazminat
ABD tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birini, Covid-19 salgınını bahane ederek iptal ettiği öne sürülen Under Armour şirketi, uzlaşma için rekor bir bedel ödeyecek.
280 milyon dolar tutarında, rekor seviyedeki bir sponsorluk anlaşmasını sona erdirmek için Covid-19 salgını bahane etmekle suçlanan, ABD merkezli spor giyim şirketi Under Armour, davalık olduğu Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi'ne (UCLA) uzlaşma karşılığında için 67.5 milyon dolar ödeyecek.
Taraflar Cuma günü, Kaliforniya eyalet mahkemesinden davayı iptal etmesini talep etti. Üniversiteden, paranın ödenip ödenmediği ile ilgili bir yorum yapılmadı.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Üniversitenin stratejik iletişimden sorumlu rektör yardımcısı Mary Osako, "Bu konuyu öğrenci sporcularımıza ve tüm Bruin topluluğuna fayda sağlayacak şekilde çözdüğümüz için memnunuz" dedi.
Bir şirket sözcüsü e-posta ile yapılan bir açıklamada, "Under Armor, tüm öğrenci sporculara bağlılığını sürdürüyor; UCLA ve tüm Bruin topluluğuna iyi dileklerini sunuyor" ifadelerine yer verdi.
YENİ SPONSOR: NIKE
UCLA, Under Armor'un 2016 yılında imzaladığı 15 yıllık sponsorluk anlaşmasının çok pahalı olduğuna karar verdiğini ve salgını, anlaşmayı iptal etmek için bir bahane olarak kullandığını öne sürmüştü. Üniversite, açılan dava ile birlikte Under Armor'dan 200 milyon dolardan fazla tazminat talep etmişti.
ABD merkezli ünlü spor giyim şirketi Nike, Under Armor anlaşması iptal olduktan sonra üniversite ile bir sponsorluk anlaşması imzaladı.
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