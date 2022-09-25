ABD'den Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Felaket sonuçlarla karşı karşıya kalırsınız
Beyaz Saray, Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanması halinde "felaket sonuçları" olacağı konusunda uyardı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna-Rusya savaşının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Jake Sullivan, ABD'nin, Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanması halinde "felaket sonuçları" olacağı konusunda uyardığını söyledi.
Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 300 bin yedek askeri seferber etmesine ve Ukrayna'da Rus kontrolündeki ayrılıkçı bölgelerde yapılan referandumları "zayıflık" olarak nitelendirdi.
Sullivan, "Şu anda Rusya'da gördükleriniz, yani seferberlik ve işgal altındaki topraklarda yürütmeye çalıştıkları düzmece referandumlar, kesinlikle güç ve güven işaretleri değil. Aksine tam tersi, Putin ülkeyi elinde tutmak için dışarıdan gelen tepkileri görmezden geliyor. Rusya, savaşta kötü bir mücadele sergiliyor" dedi.
Sullivan ayrıca, Rus halkına çağrıda bulunarak, "Rusya'nın nasıl ilerleyeceği ve Vladimir Putin'in bu yüz binlerce genci çağırarak yapmaya çalıştığı şeye karşı ne ölçüde direniş ve geri adım atılacağı konusundaki kararı verecek olan Rus halkı olacak" diye konuştu.
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