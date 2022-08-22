ABD'den Tunus mesajı: Ülkedeki demokratik süreçle ilgili endişeliyiz
ABD Kongre heyeti, Tunus'taki demokratik süreçle ilgili endişelerini ifade ederek, yaklaşan Meclis seçimlerine katılımı artıracak bir seçim yasasının kabul edilmesi çağrısında bulundu.
ABD'nin Tunus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ABD heyeti, dün başlayan ve bugün sona eren Tunus ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Kays Said ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Görüşmelerde, Tunus'un demokratik gidişatına yönelik endişelerini dile getiren heyet üyeleri, "yaklaşan Meclis seçimlerine mümkün olan en geniş katılımı sağlayacak kapsayıcı bir seçim yasasının en kısa sürede kabul edilmesi" çağrısında bulundu.
ABD Kongre Heyeti üyeleri, Tunus halkının ihtiyaçlarına cevap veren, hesap verebilir, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı, ülkenin ekonomik geleceğini ön planda tutan, şeffaf ve demokratik bir hükümet isteğiyle ülkedeki demokratik güçleri desteklediklerini ifade etti.
Heyet üyeleri ayrıca Tunus halkının demokratik sisteme olan güveninin yeniden tesis edilmesi için bağımsız yargının ve aktif Meclisin önemini vurguladı.
Tunus Cumhurbaşkanı Said, dün Kartaca Sarayı'nda ABD Kongre heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Tunus'taki referandum sürecini eleştiren açıklamalarına işaret ederek, "Son dönemde bazı (ABD'li) yetkililerin Tunus ile ilgili açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Beykoz'da AKP zulmü sürüyor, yurttaşlar direniyor
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!