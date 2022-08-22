ABD'den Tunus mesajı: Ülkedeki demokratik süreçle ilgili endişeliyiz

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:11

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ABD heyeti, dün başlayan ve bugün sona eren Tunus ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Kays Said ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, Tunus'un demokratik gidişatına yönelik endişelerini dile getiren heyet üyeleri, "yaklaşan Meclis seçimlerine mümkün olan en geniş katılımı sağlayacak kapsayıcı bir seçim yasasının en kısa sürede kabul edilmesi" çağrısında bulundu.

ABD Kongre Heyeti üyeleri, Tunus halkının ihtiyaçlarına cevap veren, hesap verebilir, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı, ülkenin ekonomik geleceğini ön planda tutan, şeffaf ve demokratik bir hükümet isteğiyle ülkedeki demokratik güçleri desteklediklerini ifade etti.

Heyet üyeleri ayrıca Tunus halkının demokratik sisteme olan güveninin yeniden tesis edilmesi için bağımsız yargının ve aktif Meclisin önemini vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, dün Kartaca Sarayı'nda ABD Kongre heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Tunus'taki referandum sürecini eleştiren açıklamalarına işaret ederek, "Son dönemde bazı (ABD'li) yetkililerin Tunus ile ilgili açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.