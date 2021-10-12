ABD’den Türkiye’deki dijital hizmet vergisine karşı yeni açıklama

12 Ekim 2021 Salı, 17:04

ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, dünya genelinde uygulanacak asgari kurumlar vergisi üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından dijital hizmet vergilerinin kaldırılmasına yönelik yapılan görüşmelerin devam ettiğini, bu görüşmelerin sonuca ulaşması halinde ABD ile Türkiye’nin aralarında bulunduğu ülkeler arasındaki gümrük vergisi savaşları çıkma ihtimalinin ortadan kalkacağını belirtti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) uluslararası şirketler için asgari yüzde 15 kurumlar vergisi belirlenmesi teklifi konusunda geçen hafta Cuma 136 ülke anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında yüksek kâr elde eden büyük şirketlerden vergi alma hakları, ürün ve hizmetleri sattıkları ülkelere kısmen yeniden tahsis edilecek.

Vergi alma hakkı karşılığında ülkelerin, özellikle ABD’li büyük teknoloji şirketlerini hedef alan tek taraflı dijital hizmet vergilerini kaldırmaları gerekecek. Anlaşma aynı zamanda 2023’ün sonunda yürürlüğe girene kadar yeni dijital vergilerin getirilmesini yasaklıyor.

DİJİTAL HİZMET VERGİLERİ İÇİN MÜZAKERE

ABD’li yetkililerin verdiği bilgiye göre dijital hizmetler vergilerini kaldırmak için geçiş dönemi düzenlemeleri üzerindeki müzakereler de “hızlı bir şekilde” yürütülüyor.

ABD Hazine yetkililerinin gazetecilere verdiği bilgiye göre bu düzenlemelerin detayları üzerine yapılan görüşmeler sayesinde ABD’nin misilleme yapmak amacıyla dijital hizmetler vergisi getiren ülkelere uyguladığı gümrük vergilerine de gerek kalmayacak.

ABD Ticaret Temsilciliği makamı Türkiye, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya ve Hindistan’ın uyguladıkları dijital hizmetler vergilerine karşılık gümrük vergileri hazırlamış ancak vergilerin uygulanmasını küresel kurumlar vergisi hakkındaki müzakerelere zaman tanımak için askıya almıştı.