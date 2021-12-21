AB'den aşı sertifikası onayı: Geçerlilik süresini belirledi
Avrupa Birliği (AB), Covid-19 sertifikasını dokuz ay boyunca geçerli yapacak kuralları onayladı.
Avrupa Komisyonu, iki doz aşısını olanlar için AB, Covid-19 sertifikasını dokuz ay boyunca geçerli yapacak kuralları onayladı.
Teklif, bazı AB üyelerinin Omicron varyantının yayılmasını azaltmak için seyahat eden kişilere ek önlem getirmesinin ardından yapıldı.
AB adaletten sorumlu komisyon üyesi Didier Reynders, Reuters'a yaptığı açıklamada AB Komisyonu'nun ek önlemlere karşı olduğunu ve bunları değerlendirdiğini ifade etti.
Yeni kural, 27 AB üyesi ülke için 1 Şubat'tan itibaren bağlayıcı olacak.
Yeni kural, AB Komisyonu'nun Kasım'da uygulamaya başladığı bağlayıcı olmayan tavsiyenin yerini alacak.
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