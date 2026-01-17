Şam yönetimi ve SDG'den karşılıklı açıklamalar... Halep'te neler oluyor?

SDG'nin bölgeden çekilme kararının ardından, Cihatçı HTŞ örgütünün kontrolündeki silahlı grupların, Halep’teki Meskene ve Dibsi Afnan bölgelerine doğru ilerlemeye başladığı bildirildi.

Şam yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı da Halep’in doğu kırsalındaki Deyr Hafir bölgesinde konuşlanmaya başladıklarını doğruladı.

Arap medyası, Şam yönetiminin, günün erken saatlerinde, bölgede büyük çaplı askeri yığınak yaptığını aktarmıştı.

TİŞRİN BARAJI'NDA SON DURUM

Öte yandan, 'Tişrin Barajı' bölgesinin çekilme planına dahil olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Şam yönetimi daha önce sivillere, "Bölge tamamen güvence altına alınıp mayınlar ve savaş kalıntıları temizlenene kadar Deyr Hafir kentine girmemeleri" çağrısında bulunmuştu.

Ordu ayrıca, SDG unsurlarının çekilmesi sırasında hedef alınmayacağını da vurgulamıştı.

Bu gelişmeler, Savunma Bakanlığı’nın “SDG’nin Fırat’ın batısından çekilmesinin bu sabah itibarıyla başlayacağını, ardından ordunun bölgeye giriş yapacağını” açıklamasının ardından geldi.

MAZLUM ABDİ: "YENİDEN KONUŞLANACAĞIZ"

SDG lideri Mazlum Abdi, dün yaptığı açıklamada, uluslararası arabuluculuk girişimlerinin ardından Halep’in doğusundan çekilmeyi kabul ettiklerini duyurmuştu.

Abdi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Dost ülkelerin ve arabulucuların çağrıları doğrultusunda, entegrasyon sürecini tamamlamak ve 10 Mart anlaşmasının maddelerini uygulamak konusunda iyi niyet göstergesi olarak, Halep’in doğusundaki mevcut temas hatlarından güçlerimizi çekerek Fırat’ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanma kararı aldık.

GEÇEN HAFTA YAŞANAN ÇATIŞMALAR

Halep’te geçen hafta, HTŞ ile SDG arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, olaylarda onlarca kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden olmuştu.

Çatışmalar, Kürt güçlerinin Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinden çekilmesi konusunda varılan anlaşmayla sona ermişti.