ABD'li amiralden Tayvan uyarısı: Çin'e yanıt vermeye hazır olmalıyız
ABD deniz operasyonları şefi Amiral Gilday, ABD'nin olası Tayvan işgaline karşı Çin'e yanıt vermeye hazır olması durumunda uyardı.
ABD deniz operasyonları şefi Amiral Michael Gilday, Atlantik Konseyi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuştu.
Michael Gilday, ABD ordusunun bu yıl olası bir Tayvan işgaline yanıt vermeye "hazır" olması gerektiğini savundu.
Gilday, Çin'in, Tayvan'a yönelik adımlarının "endişe verici" olduğunu söyledi.
Çin'in, Tayvan ile yeniden birleşme hedefine ilişkin konuşan Gilday, "Bu sadece Başkan Şi Cinping'in ne dediği değil, Çinlilerin nasıl davrandığı ve ne yaptığı önemli" dedi.
Gilday, "Son 20 yılda gördüğümüz şey, daha önce yapacaklarını söyledikleri her şeyi yaptılar" dedi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ÇKP'nin 20. kongresinde yaptığı konuşmada, Tayvan'a yönelik güç kullanma olasılığını dışlamadı.
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