ABD'li eski bakandan Biden'a eleştiri: Çin ile kör ilişkisine son versin

27 Eylül 2022 Salı, 18:14

ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tayvan'ın Kaohsiung kentindeki Küresel İş Forumu'nda konuştu.

Mike Pompeo, Tayvan'ın zaten "bağımsız bir devlet" olduğunu, bu nedenle "bağımsızlığını ilan etmesine gerek olmadığını" savundu.

Pompeo, Tayvan konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu belirterek, "Tayvan'ın bağımsızlığını ilan etmesine gerek yok, çünkü zaten bağımsız" dedi.

Pompeo ayrıca, ABD'yi, Tayvan'ın "siyasi, diplomatik ve egemen gerçekliğini tanımaya çağırmaktan gurur duyduğunu" söyledi.

'BİDEN YÖNETİMİ, ÇİN İLE KÖR İLİŞKİSİNE SON VERMELİ'

Mike Pompeo, Washington yönetiminin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Çin yüzyılı" rüyasını gerçekleştirmesini istemiyorsa, Pekin ile "kör ilişkisine" son vermesi gerektiğini söyledi.

Pompeo, "ABD acı bir gerçeği kabul etmeli. Şi Cinping'in hayalini kurduğu yüzyıl olan 'Çin yüzyılı'nı değil de 'özgür bir 21. yüzyılı' istiyor ise, eski kör angajman ilişkisine son vermeli" dedi.

Pompeo, ABD ve diğer devletlerin "Çin ile stratejik ayrışmayı sürdürmesi" gerektiğini sözlerine ekledi.

'ÇİN, BASKICI BİR DÜŞMAN'

Mike Pompeo, ABD'deki bazı siyasilerin "Tayvan'ı, Çin'in bir parçası olarak gördüklerini" ve bu kişilerin, "ABD'li yetkililerin adaya ilişkileri geliştirmeye geldiklerini görmekten memnun olmadıklarını" söyledi.

Pompeo, "Gerçek şu ki, Tayvan ve Çin'i ziyaret eden hiçbir Amerikalı, bu yerlerden herhangi birini aynı ülke olmakla karıştırmayacaktır. Biri (Tayvan) ABD'nin müttefiki, diğeri (Çin) ise baskıcı bir düşman" diye konuştu.

Pompeo, bu yıl içinde Tayvan'a ikinci kez ziyaret gerçekleştirdi.