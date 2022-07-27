ABD'nin ilk iklim felaketi kuraklık oldu
ABD'deki yedi eyalet ve Meksika'nın bir bölümü boyunca uzanan, 40 milyon insan için bir su kaynağı olan Kolorado Nehri'nin hızla kuruduğu bilgisi verildi.
Grid News gazetesine demeç veren, Çevre Savunma Fonu'nun kıdemli su programı yöneticisi Christopher Kuzdas, "Bunda başarısız olma seçeneğimiz yok [...] Biraraya gelip sistemi iklim değişikliği altında farklı şekilde idare etmenin ve yönetmenin bir yolunu bulmalıyız, yoksa Güneybatı için feci sonuçları olacak ve ben bunu abartmıyorum" dedi.
Christopher Kuzdas, Kolorado Nehri'nde mevcut kuraklık eğiliminin devam etmesi durumunda hükümet yetkililerinin yasal olarak ele alması gerekecek nadir iklim felaketlerinden biri olacağını belirtti.
Kuzdas, "Yüksek Mahkeme, Çevre Koruma Ajansı'nın enerji santrallerinden kaynaklanan emisyonları düzenleme yetkisine sınırladırma getirdi. Ayrıca Biden'ın Kongre'de tartışılan iklim yasasını durdurdu" dedi.
Kuzdas ayrıca, "(Biden'ın) 1922 anlaşması, Kolorado nehrinin kullanımını ve azalan kaynakların idaresi için kullanımdaki suyun kesintiye uğramasını sağlıyordu" diye ekledi
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