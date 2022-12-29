ABD'nin Meksika sınırına düzensiz göçmen işlemleri için 1000 kişilik çadır tesis kuruluyor

29 Aralık 2022 Perşembe, 08:35

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) sözcüsü Landon Hutchens CNN’e yaptığı açıklamada, çadır tesisin ABD sınır devriyelerince kullanılacağını belirterek "Yaklaşık 1000 yasa dışı göçmeni tutma kapasitesine sahip tesiste, ABD yasalarına göre yasa dışı göçmenlerin işlemleri yapılacak.” dedi.

Hutchens, çadır tesisin kurulumunun halen devam ettiğini, ocakta kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump zamanında uygulanmaya konulan, "Title 42" olarak bilinen yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandıran 42. kanunun kaldırılması tartışmaları üzerine ABD İç Güvenlik Bakanlığı, sınırda göçmen akını beklentisine karşı yaklaşık 10 çadır tesis kurmayı planladığını açıklamıştı.

42. KANUN TARTIŞMALARI

ABD Bölge Yargıcı Emmet Sullivan, kasımda, Trump döneminde Kovid-19 salgını nedeniyle “kamu sağlığı” sebep gösterilerek yürürlüğe konulan 42. kanunun "keyfi ve kaprisli" olduğunu öne sürerek kaldırılması gerektiğine karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran ve kamuoyunda zaman zaman tartışmalara neden olan söz konusu kanunun uygulamasının kaldırılmasına yönelik iki hafta önce hazırlıklar yapıldığını açıklamıştı.

Bakanlığın internet sitesinde, uygulamanın 21 Aralık’ta son bulacağı duyurulmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. kanun uygulamasının sona ermesi sonrasında Meksika sınırından günlük 9 ila 14 bin kişinin sınırı geçmeye çalışabileceği yönünde uyarısında bulunmuştu.

Özellikle Meksika’ya sınırı bulunan Cumhuriyetçi eyaletler 42. kanunun kaldırılma planına tepki gösterirken, Teksas’ın El Paso gibi sınıra yakın bazı şehirlerde yasa dışı göçmen akınına karşı acil durum ilan edilmişti.

New York ve California gibi Demokrat yönetime sahip eyaletler de 42. kanunun kaldırılması halinde tekrar düzensiz göçmen akınına uğrayabilecekleri uyarısında bulunarak, Kongre ve federal hükümetten finansal yardım çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu kanunun yürürlükte kalması için 19 eyalet ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuş, mahkeme önce 20 Aralık'ta süreci geçici olarak askıya almış, önceki gün de 42. kanunun 2023’te tekrar incelenmesi için uygulamanın devamına karar vermişti.

Beyaz Saray da karara ilişkin "Elbette bu karara uyacağız ve Mahkemenin incelemesine hazırlanacağız." açıklamasında bulunmuştu.