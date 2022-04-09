Afrika'da 43 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya

09 Nisan 2022 Cumartesi, 12:00

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sahra Altı Afrika'da insani krizin giderek derinleştiğine işaret edildi.

Açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de gıda krizi yaşayan ülkelere dahil olmasıyla gıda sorunu yaşayan insan sayısının 43 milyona çıktığı, bunların 16 milyonunun kırsal bölgelerde bulunduğu kaydedildi.

Çatışmalar, iklim değişikliği, ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi faktörlerin gıda sorununu artırdığı belirtildi.

Açıklamada, devam eden kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilediği ve gıda krizinin devam edebileceği uyarısı yapıldı.