Afrikalı bakanlar Ebola gündemiyle toplandı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 21:56

Kampala'daki toplantıya görüntülü olarak katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ebola virüsünün Sudan varyantına karşı geliştirilen aşıların klinik testlerine birkaç hafta içerisinde Uganda'da başlanacağını duyurdu.

DSÖ ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) tarafından organize edilen toplantıya 11 Afrika ülkesinden sağlık bakanı katıldı.

Uganda Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, Ebola aşılarını haftalar içinde alacaklarını belirterek, bunlardan birinin İngiltere'de üretilen 171 doz Oxford aşısı, bir diğerinin ise ABD'de üretilen 300 doz Sabin aşısı olduğunu söyledi.

Bu aşılara ek olarak kasımda 40 bin doz daha geleceğini kaydeden Aceng, teyit edilen vaka sayılarının 54'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a çıktığını belirtti.

Uganda'daki vakalar sonrası teyakkuza geçen komşu ülkeler, sınır kapılarında ve havalimanında önlemleri üst seviyeye çıkardı.

Ülkede ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

EBOLA VİRÜSÜ

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı, hastaların 11 binden fazlası öldü.