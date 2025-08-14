Ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu: Röntgende ortaya çıktı

Tanzanya’da 44 yaşındaki bir adam, sağ memesinin altından iltihap benzeri akıntı gelmesi şikâyetiyle hastaneye başvurdu.

İlk muayenede göğüs röntgeni çekilen hastada, tam 8 yıldır göğüs kafesinde duran büyük bir bıçak bıçağı tespit edildi.

Hastanın anlattığına göre, yaklaşık 10 yıl önce yüzünden, sırtından, göğsünden ve karnından yaralandığı şiddetli bir kavga yaşamış, o dönemde tedavi görmüştü. Ancak bıçağın göğsünde kaldığı fark edilmemişti.

Röntgen sonuçları, bıçağın sağ kürek kemiğinden girip hayati organlara değmeden içeride kaldığını gösterdi.

Ameliyatla çıkarılan bıçakla birlikte, ölü dokunun neden olduğu iltihap da temizlendi.

Hasta 24 saat yoğun bakımda kaldıktan sonra 10 gün genel serviste tedavi gördü ve tamamen iyileşti.