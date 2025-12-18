Aktif su altı volkanında yaşam tespit edildi

Okyanus mühendisi Brennan Phillips liderliğinde, Solomon Adaları açıklarında yer alan Kavachi Yanardağı’na giden bir araştırma ekibi, bölgedeki hidrotermal faaliyetleri mercek altına aldı. Ziyaret sırasında yanardağ aktif olarak patlamıyordu; bu da araştırmacıların volkanın içine çeşitli ölçüm cihazları ve bir derin deniz kamerası indirmesine imkân tanıdı.

Yaklaşık bir saat sonra su yüzüne çıkan kamera görüntüleri incelendiğinde, ekip gördüklerine inanamadı. Sadece ipek köpekbalıkları değil, çekiçbaş köpekbalıkları da, bölgedeki sıcak ve asidik sulara aldırış etmeden volkan çevresinde dolaşıyordu.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR

Kavachi, patlama dönemlerinde sıcak lav ve kül püskürtebilmesi nedeniyle 'son derece tehlikeli' olarak sınıflandırılıyor. Buna rağmen görüntülerde, köpekbalıkları ve diğer deniz canlılarının sanki sıradan bir ortamdaymış gibi hareket ettiği görüldü.

Araştırmacılar, volkan çevresinde yaşam belirtisi olup olmadığını anlamaya çalışırken, farklı deniz canlılarının bölgede yüzdüğünü fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntüler incelendiğinde, küçük bir mağaranın, bir vatozun yuvası olabileceği bile öne sürüldü. Ekip, kamerada ilk köpekbalığını gördükleri anda sevinç çığlıkları attıklarını aktardı.

'VOLKAN PATLADIĞINDA...'

Phillips, durumu şu sözlerle anlattı:

Bu kadar büyük hayvanların (köpekbalıkları gibi) bir kalderanın, yani magmanın boşalmasıyla oluşan büyük bir çöküntünün içinde yaşaması, Kavachi hakkında bildiklerimizle çelişiyor. Çünkü bu volkan patladığında, orada hiçbir şeyin yaşayabilmesi mümkün değil.

Phillips, bu keşfin pek çok soruyu beraberinde getirdiğini belirterek, “Bu hayvanlar patlama olacağını hissedip kaçıyor mu? Bir tür erken uyarı mekanizmaları mı var? Yoksa patlama sırasında yok mu oluyorlar?” diye sordu.

'MUTASYON GEÇİRMİŞ OLABİLİRLER...'

Aradan yedi yıl geçtikten sonra NASA, Mayıs ayında 'Sharkcano' (Köpekbalığı Yanardağı) lakaplı su altı volkanının yeniden patladığı anı uydu görüntüleriyle kaydetti. Görüntülerde Kavachi’nin çevresine lav, aşırı sıcak asidik su, kaya parçaları ve sülfür saçtığı görüldü.

Patlama sırasında volkanın içinde ve çevresinde yaşayan canlıların akıbeti ise bilinmiyor. Kavachi, daha önce de 2007 ve 2014 yıllarında benzer patlamalar yaşamıştı.

Uzmanlar, köpekbalıklarının bu ekstrem koşullara dayanabilmek için biyolojik uyumlar hatta mutasyonlar geliştirmiş olabileceğini düşünüyor. Bu adaptasyonların, canlıların küresel ısınma ve aşırı çevresel değişimlere nasıl uyum sağlayabileceğini anlamak açısından önemli ipuçları sunabileceği belirtiliyor.