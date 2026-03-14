Alman filozof Jurgen Habermas hayatını kaybetti

Modern felsefe ve sosyal teorinin en etkili düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Alman filozof ve sosyolog Jürgen Habermas, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Habermas’ın ölümünü uzun yıllardır eserlerini yayımlayan Alman yayınevi Suhrkamp açıkladı.

Habermas, özellikle demokrasi, kamusal alan ve iletişim üzerine geliştirdiği kuramsal çalışmalarla çağdaş düşünce dünyasında önemli bir yer edindi.

JURGEN HABERMAS KİMDİR?

1929 yılında Almanya’nın Düsseldorf kentinde doğan Habermas, Frankfurt Okulu’nun ikinci kuşak temsilcileri arasında gösterildi. Çalışmaları özellikle eleştirel teori geleneği, modern toplumun yapısı ve demokratik kamusal tartışma süreçleri üzerine yoğunlaştı.

Habermas’ın en çok bilinen çalışmalarından biri olan “kamusal alan” kavramı, modern toplumlarda yurttaşların siyasal ve toplumsal meseleleri tartıştıkları ortak alanın tarihsel gelişimini ele alan Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü (1962) adlı kitabında ele alındı. Bu çalışma siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim araştırmaları alanlarında geniş biçimde tartışıldı.

Habermas’ın düşüncesinde önemli bir yer tutan bir diğer çalışma ise “iletişimsel eylem kuramı” oldu. Habermas, 1981’de yayımlanan İletişimsel Eylem Kuramı adlı eserinde modern toplumların işleyişini iletişim, rasyonalite ve toplumsal uzlaşma kavramları üzerinden ele aldı. Bu yaklaşım sosyal teori, siyaset felsefesi ve hukuk teorisi alanlarında geniş bir literatürün oluşmasına katkı sağladı.

Habermas’ın çalışmaları aynı zamanda demokrasi teorisi, hukuk devleti, kamusal akıl ve Avrupa entegrasyonu gibi başlıklar altında da ele alındı. Gerçeklik ve Normlar Arasında, Ötekinin Dahil Edilmesi ve Postnasyonal Durum gibi eserlerinde modern demokrasilerin kurumsal yapıları ve yurttaşlık kavramı üzerine tartışmalar yürüttü.

Uzun akademik kariyeri boyunca Frankfurt Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde görev yapan Habermas, siyaset teorisi, sosyoloji, hukuk ve iletişim çalışmaları alanlarında etkili olan düşünürler arasında yer aldı. Çalışmaları çok sayıda dile çevrilen Habermas, çağdaş sosyal ve siyasal düşüncenin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.