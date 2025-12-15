Alman milletvekiline Nazi selamı soruşturması

Berlin Savcılığından yapılan açıklamada, Moosdorf hakkında anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullandığı için suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, Moosdorf hakkında 22 Haziran 2023'te meclisteki vestiyer alanında parti üyesini topuk vuruşu ve "Hitler selamı" olarak bilinen hareketle selamladığı suçlamasında bulunulduğu belirtildi.

Ekim ayında Moosdorf'un dokunulmazlığının kaldırıldığına işaret edildi.

Rusya yanlısı duruşu ve Moskova'daki Gnessin Konservatuvarı'nda fahri profesör olarak görev alması eleştirilere yol açan Moosdorf, AfD Meclis Grubu'nun dış politika sözcüsüydü ancak görevini Markus Frohnmaier'e devretmek zorunda kaldı.

Almanya'daki yasalar kapsamında böyle bir suç için para cezası veya 3 yıla kadar hapis öngörülüyor.