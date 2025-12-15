Kayseri'de 'hırdavatçı' dehşeti... Yoldan geçenleri bıçakladı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hırdavatçı Erhan D., sokakta gördüğü Murat P., İsmail G. ve Adil T.'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçaklayıp, çevredeki bir kahvehaneye saklandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Murat P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Erhan D.'yi kahvehanede yakaladı. Gözaltına alınan Erhan D., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.