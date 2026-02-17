Alman vatandaşlığında tarihi artış: Türk kökenliler ilk sıralarda

Almanya’da vatandaşlığa geçiş sayıları artmaya devam ediyor. Ülke genelinde 2025 verileri henüz açıklanmasa da, 2023’ten 2024’e geçişte 90 binden fazla artış kaydedilerek 290 bini aşan bir vatandaşlık sayısına ulaşıldı. 2025’te de artışın sürmesi bekleniyor.

2024 yılında Alman vatandaşlığına geçen en büyük grup 83 bin 150 kişiyle Suriyeliler oldu. Onları Türk, Irak, Rus ve Afgan kökenliler izledi.

2025 yılına ilişkin veriler Berlin ve Hamburg’da açıklandı. Berlin’de 2025’te 39 bin 34 kişiye Alman pasaportu verildi. Bu sayı, bir önceki yılın (21 bin 811) neredeyse iki katına, 2023’ün (9 bin 41) ise yaklaşık dört katına ulaştı.

Hamburg’da ise vatandaşlık sayısı 2023’te 7 bin 538 iken 2024’te 9 bin 599’a, 2025’te ise 11 bin 532’ye çıktı. Her iki kentte de yeni rekor kaydedildi.

Artış sürerken, sahte dil sertifikalarıyla ilgili iddialar siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi. CDU’lu siyasetçiler, çok sayıda dolandırıcılık vakasına dikkat çekerek vatandaşlık işlemlerinin askıya alınmasını talep etti.

Mecklenburg-Vorpommern CDU Eyalet Başkanı Daniel Peters, “Sosyal devleti dolandıranlar Alman pasaportuyla ödüllendirilmemeli” diyerek tüm vatandaşlık işlemlerinin geçici olarak durdurulmasını istedi.

CDU/CSU Meclis Grubu’nun iç politika sözcüsü Alexander Throm da, dil sertifikalarının gerçekliğinin şüpheli olduğu tüm dosyaların incelenmesi gerektiğini belirtti. İnceleme süresince devam eden başvuruların askıya alınması çağrısında bulundu.

Koalisyon hükümeti geçen yıl aldığı kararla, sahtecilik yaptığı tespit edilen kişilere 10 yıl vatandaşlık yasağı uygulanmasını kararlaştırmıştı.