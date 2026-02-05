Almanya’da saldırıya uğrayan tren görevlisi Serkan C., hayatını kaybetti

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde, bilet kontrolü sırasında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan 36 yaşındaki tren görevlisi Serkan C. hayatını kaybetti. Savcılık, ön otopsi sonuçlarına göre ölüm nedeninin, kafasına aldığı şiddetli darbeler sonucu beyin kanaması olduğunu açıkladı.

Olay, 2 Şubat Pazartesi akşamı Kaiserslautern ilçesine bağlı Landstuhl yakınlarında, bir bölgesel ekspres treninde meydana geldi. Polis açıklamasına göre, 26 yaşındaki bir yolcu bilet kontrolü sırasında geçerli bilet ibraz edemedi. Trenden indirilmek istenen yolcu ile görevli arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

Şüphelinin tren görevlisine defalarca yumrukla başına vurduğu, olayda bıçak ya da başka bir kesici alet kullanılmadığı bildirildi. Ağır yaralanan görevliye yolcular ilk yardımda bulundu, olay yerinde kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan görevli, tüm müdahalelere rağmen 4 Şubat Çarşamba sabahı yaşamını yitirdi.

Serkan C.’nin yaklaşık 15 yıldır demiryollarında çalıştığı, Ludwigshafen’de yaşadığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. 11 ve 13 yaşlarındaki iki oğlunu tek başına büyüttüğü öğrenildi.

Saldırganın Yunanistan vatandaşı olduğu, Almanya’da sabit ikametinin bulunmadığı ve kendi beyanına göre Lüksemburg’da yaşadığı belirtildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alman makamları, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığını duyurdu.

“ALMAN DEMİRYOLLARI VE SENDİKALARDAN TEPKİ”

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) Yönetim Kurulu Başkanı Evelyn Palla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaydan dolayı “derin üzüntü ve şaşkınlık” yaşadıklarını belirterek, şiddeti en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.

Demiryolu ve Ulaştırma Sendikası (EVG) de hayatını kaybeden Serkan C. için ülke genelinde 4 Şubat saat 15.00’te bir dakikalık saygı duruşu çağrısı yaptı. Nürnberg Merkez Tren Garı başta olmak üzere birçok noktada anma törenleri düzenlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.